侯友宜隔空開砲 指「老縣長時代已經過去了」

2018-06-02 14:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天出席客家之友會成立大會，向來被動回應攻擊的他，今天主動隔空開砲，將矛頭指向民進黨新北市長參選人蘇貞昌。侯友宜表示，「老縣長的時代已經過去了」，更抨擊蘇貞昌卸任時留下近1000億元債務，至今市府無法還清，言談間充滿火藥味。

「老縣長的時代已經過去了。」侯友宜說，蘇貞昌每次跟里長座談，講都是講過去，10幾年前做的東西，現在已經都沒有了，現在有的東西，10幾年前都沒有，他問在場支持者，「公共托育中心以前有嗎？沒有嘛！」

針對蘇貞昌提到過去給里長5萬元工作經費，侯友宜駁斥說：「不對嘛！」現在里長不是5萬元，那只是基本工作費，每一個里市府提供可以運用的經費每年是103萬元至145萬元。

至於蘇貞昌自豪的八里左岸政績，侯友宜表示，八里左岸現在的面貌跟以前完全是兩回事了，新北市河濱公園1380公頃，當年都是垃圾場轉運站，現在多漂亮，自行車道200公里，以前可能不到3公里、5公里，跟過去又是不一樣的場景。

侯友宜強調，他尊重長輩，選舉他絕對不會口出惡言，秉持「一棒接一棒」的精神，讓新北市更好，「批評別人很快，但有沒想過你對這個不了解」。

談到蘇貞昌近日頻抨擊新北市府的預算問題，侯友宜質疑，前台北縣長尤清交棒給蘇貞昌時，市庫是「正」144億元，蘇貞昌離開時，是「負」850億元左右，加一加900多億元快1000億元，每年市府要償還1、200億元的債，仍還不了，才會累積到現在將近1000億的債務，「這就是一個施政者留下來的」，即便蘇擔任行政院長，這筆債務也沒有還，債務永遠掛在那裡，從10幾年前「老縣長」留到現在。