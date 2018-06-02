即將派駐法國 吳志中：台梵關係穩定沒什麼問題

2018-06-02 14:14

〔記者彭琬馨／台北報導〕即將派駐法國的外交部政務次長吳志中今受訪時表示，我國與在歐洲唯一友邦梵蒂岡關係「一切穩定沒什麼問題」，因法國也是天主教國家，未來派駐法國後，會就台梵關係向法國尋求支持。

外交部昨宣布最新人事異動，政務次長吳志中將派駐法國，遺缺由民主基金會執行長徐斯儉接任，吳志中今表示，若沒意外約7月就會赴法國就任。

吳志中今受訪時除感謝總統蔡英文給自己到前線作戰的機會外，也強調台灣的外交政策不是只有邦交國，非邦交國也是很重要的一塊；吳志中提到，台灣近期在邦交國上雖然有小挫敗，但在非邦交國領域卻獲得非常大的成果，包含對美、日與歐盟的關係都有很多進展。

他強調，台灣的繁榮進步，多半還是歸功於和美日歐盟這些非邦交國的交流互動，未來派駐法國後，會強化、深化台法關係，相信台法間除了在政治上共享價值外，自由經濟市場的理念也能加強雙邊合作，「對台灣走出去有相當大的幫助」。

吳志中是法國巴黎第一大學政治學博士，也是前行政院副院長吳榮義之子，並曾獲頒法國國家功勳騎士勳章。

吳志中2016年就任政次以來，派駐法國傳聞不斷，此次終獲派駐法國。吳志中表示，最終決定權在總統，當然也有部長的意思在裡面；他強調，近期台灣在非邦交國領域交出亮眼成績，就整體外交成果來看，台灣的外交政策「基本上是成功的」，此時派駐法國，也是要強化對法、歐盟關係，未來會積極推動與歐盟、法國的經貿合作。