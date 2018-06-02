嘉南一期稻作供灌完成 賴清德向水利會長鞠躬道謝

賴清德鞠躬感謝嘉南農田水利會節水完成一期稻作供灌。（記者楊金城攝）

2018-06-02 13:00

〔記者楊金城／台南報導〕水情吃緊，曾文、烏山頭水庫持續探底，嘉南農田水利會加強管控嘉南灌區一期稻作農業供灌將在6月4日上午7點停水，完成灌溉任務，行政院長賴清德上午特地到水利會烏山頭嘉南大圳分歧工作站視察，一鞠躬感謝水利會長楊明風帶領幹部、1千多位掌水工的辛苦。

楊明風指出，嘉南灌區一期稻作面積約1.8萬公頃，農業灌溉用水量需要3億噸，經節水供灌，縮短灌溉天數、打折供水、田間加強日夜間輪灌、取締盜水，省下1.5億噸水，終於完成一期稻作供灌。

楊明風也向賴清德當面爭取嘉南灌區總長1.8萬公里的給水路，因年久失修，急需納入前瞻計畫進行維修，所謂「工欲善其事，必先利其器」，才能讓水資源發揮最大效益。

台南市議長賴美惠說，一期稻穗正在結穗熟稔，如果沒有完成最後供灌，將引起農民很大的民怨，幸好在水利署、水利會大家努力下度過難關，完成一期稻作灌溉，真的感謝大家照顧農民。

賴清德感謝說，在306天中，南部降雨量少了同期200毫米，如此缺水情況下，嘉南農田水利會節水完成灌溉，有大家的辛苦，才能讓台南的水供應灌溉、民生、產業用水，是件非常了不起的事。

對於楊明風爭取修繕灌溉農水路，賴清德也回應，當場指示農委會副主委李退之好好研究和調查各水利會給水路失修情況，找出解決措施，好好保護水資源。

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