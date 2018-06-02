未明講是否支持柯P連任 宋楚瑜：曾勸以工作代替競選

2018-06-02 12:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台北市長選舉三足鼎立，親民黨是否跟柯P合作，支持柯P連任，宋楚瑜今天到基隆時表示，他跟柯P說，要以工作代替競選，他是現任市長，要把現在工作做好。

宋楚瑜今天上午到基隆中正區新豐街福德宮，為基隆市議員提名人莊錦田、徐莉莉、楊秀玉、凃慧玲、張志維、和黃淑珍等6人加油。

被問到是否與柯P合作、6月與柯同台，宋楚瑜未表態，僅說，只要跟親民黨基本理念相同，都願意攜手合作。

宋楚瑜說，他幾個月前曾經與柯P會面，交換當前的問題和看法，他以曾經競選省長的經驗，勸柯P以工作代替競選，柯P是現任市長，要把現在工作做好，他說柯P很認真的聽，還拿手機把話記下來。

宋楚瑜並指，他從小到大都在台北就學，看到士林初中周邊社子島，幾十年都不變，讓我們很失望，他說國民黨和民進黨都當過市長，但看看現在台北市容和世界新興開發都市及對岸對比，心裡很難過，他批國民黨沒做好，民進黨也沒做好，希望柯市長好好做，尤其國民黨不只做8年，台北市很多落後的地區，讓人很搖頭，希望能迎頭趕上。

是不是支持柯P連任，改善社子島？宋楚瑜未明講，他不特定支持誰，但是柯P曾經跟他說過，願意好好加油做這方面的事（社子島），「對所有願意加油的人我會跟他好好努力」。

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