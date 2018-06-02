民進黨秘書長：今再連絡 盡速安排「蔡呂會」

2018-06-02 12:00

［記者游明金／宜蘭報導］前副總統呂秀蓮發出聲明，以「道不同，不相為謀」跟民進黨說「Bye Bye」；民進黨主席蔡英文總統，希望親自拜會並慰留呂秀蓮；民進黨秘書長洪耀福今到宜蘭為縣長提名參選人陳歐珀站台，他受訪說，已打電話與呂副總統辦公室主任連絡，會盡速安排討論「蔡呂會」見面時間。

洪耀福說，他昨天有打電話給呂副辦公室主任，表達蔡總統希望安排時間與呂副見面，辦公室說會跟呂副報告，呂副剛回國休息，他今天會再與呂副辦公室連絡，盡速討論見面時間。