曾被網路霸凌第一名 連勝文喊話「假新聞母湯再來！」

2018-06-02 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕網路資訊越來越發達的影響下，假新聞氾濫程度已成國安議題，曾被媒體票選為台灣被網路霸凌最嚴重第一名的國民黨中央委員連勝文表示，年底又要選舉了，可想見各種透過名嘴、網路、特定媒體散布的假新聞來攻擊對手，呼籲民眾不要聽信未經證實、來源不明的訊息，更喊話「假新聞母湯再來！」

連勝文在臉書表示，2014市長大選當中，針對他及他家人無數惡毒且匿名的假新聞，透過特定媒體及名嘴散布，之後再經過網路病毒式的傳播，持續地對他進行人格的謀殺，造成輿論沉默螺旋的效應，使得媒體負面聲量愈來愈大，卻沒有人敢出來辯護。

連勝文還細數幾個網路假新聞事件，包含報導他前往北京向習近平報告參選，但事實是兩人包括寒暄僅不到15秒，要如何報告並爭取支持？以及他參加花花公子派對、接受頂新政治獻金、炒股並涉及內線交易、非法竊聽柯陣營等等，事後都證明是假新聞，「網路還有許多我已經懶得辯白的事，我也就不講了」。

連勝文直言，今年又要選舉了，可以想見這種透過名嘴、網路、特定媒體散布假新聞，來攻擊對手的事件一定會發生！希望大家不管支持哪位候選人，絕不要輕信這種未經證實、來源不明的訊息！「不管是哪一黨、哪一派，甚至是我們的對手，我都希望台灣不要再出現像我這樣的假新聞受害者」。