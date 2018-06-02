淡蘭百年山徑大會師 柯文哲 、朱立倫同台

2018-06-02 11:14

〔記者林欣漢／新北報導〕今天是台灣步道日，北北基宜4縣市於新北市雙溪渡船頭（淡蘭古道重要中繼站）舉行淡蘭百年山徑大會師活動，台北市長柯文哲、新北市長朱立倫等人一同在淡蘭國家級綠道的願景地圖上標示出重要歷史節點，象徵國家級綠道將從地方出發，結合民間與中央的合力支持，一同拼繪出「淡蘭國家級綠道」的啟動願景。

台北市長柯文哲說，同樣是老房子，但有故事後就顯得不一樣，從文化的詮釋、物理環境的整理，慢慢使台灣成為文明國家，中央統籌、地方分工合作， 4縣市每季開會，希望「淡蘭國家級綠道」能變成台灣新歷史意義、文化意涵、觀光產值的計畫。

「沒有賺到錢都是屁話。」柯文哲直言，像台北菊花展有45萬人次參觀，卻沒有賺到什麼錢，將來古道佈建，要與周邊商家連結，成為真正的國家級計畫。

有200年歷史的淡蘭古道，從清朝時期就是淡水到宜蘭的主要交通道路，獲行政院核定為「國家級綠道」優先示範計畫。

新北市長朱立倫也說，經過3年多的努力，回復古道早年風華，歡迎愛好健行登山的朋友一同來參與。

千里足步道發起人小野表示，希望古道成為大家的驕傲；作家劉克襄也說，這5、6年來，28個北台灣登山志工隊共同努力，把北中南淡蘭古道系統及小徑都走出來了，最密集的土地公廟就在北台灣，期許淡蘭古道未來能與西班牙朝聖之路、日本奧之細道般齊名。

新北市政府表示，長距離步道旅行，是國際旅遊新趨勢，步道系統-北、中、南路網定線，已經接近完成，預定今年底北路系統將全線修築完成，透過淡蘭山徑要把旅遊帶進去，讓產業、文化及聚落活起來。

在地雙溪綠色生活協會邀請當地藝術家、耆老提供老照片現身說法，由文史工作者、解說員轉譯，讓雙溪作為古道重要中繼站的故事，一一呈現。