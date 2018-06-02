「勇哥」談北市長選舉棄保 柯姚嚴重落後一方會被棄

2018-06-02 09:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統陳水扁今早在最新一期的「新勇哥物語」，談到2018台北市長選舉會棄誰保誰？他認為柯姚之間，嚴重落後一方會被棄！

年底台北市長選舉有沒有可能發生棄保現象？阿扁化身勇哥，在「新勇哥物語」124期中指出，保證不會有「棄丁保柯」或「棄柯保丁」，如果有，也是「棄柯保姚」或「棄姚保柯」，柯姚之間，嚴重落後一方會被棄！？如果三強鼎立或柯姚旗鼓相當，也不會有棄誰保誰問題！？