打臉救國團說帖 留德法律學者：東德共產黨沒被宣告違憲

東吳大學留德法律學者強調，東德共產黨根本沒被宣告是違憲政黨，救國團說帖相關說法根本混淆搞錯，圖為救國團說帖封面。（記者陳鈺馥攝）

2018-06-01 21:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「救國團說帖」引用救國團研發會執行長、雲科大法律系副教授吳威志觀點，聲稱「東德共產黨先被法院宣判為不法組織，中國國民黨未經司法院大法官判定不法，黨產會運用東德共產黨（SED）案例，處理國民黨黨產已極度偏差」云云；對於這個說法，東吳大學法律學系副教授胡博硯打臉說，東德共產黨根本沒被宣告是違憲政黨，相關說法根本混淆搞錯。

在德國留學多年，擁有柏林洪堡大學法學博士學位的胡博硯說，東德共產黨的問題，在德國也不是利用「防衛性民主」去宣告違憲，這無涉合憲性，德國黨產會直接依法追討不當黨產。

胡博硯表示，事實上，「東德共產黨未曾被宣告為違憲政黨」，反而是東德共產黨不服被追討不當黨產，去打憲法官司，結果東德共產黨訴訟都輸掉。

此外，黨產會委員今年5月遠赴德國考察後指出，1956年被西德法院解散的政黨是西德的德國共產黨（KPD），與1990以後被清查不當黨產的東德共產黨（SED）雙方根本毫無關係，國民黨將兩個共產黨瞎扯在一起混淆視聽，聲稱SED被宣告違憲解散，結果根本沒這回事。

黨產會更調查發現，救國團總團部下設8處1會，研發會執行長一職屬於該組織重要幹部，吳威志在2016年曾受國民黨邀請，以證人身分出席「黨營事業中投公司聽證會」，結果當天不滿抗議中途離場，過去也曾代表國民黨參選雲林縣長落選，與國民黨關係密切。

此外，藍營人士指控「促進轉型正義條例」是在追殺加害者。胡博硯表示，台灣要處理威權時代轉型正義問題，國民黨一定會認為在追殺，當年德國處理納粹問題，那些不甘被追究責任的人，也是有這種想法。

胡博硯強調，轉型正義是要將政黨過去利用國家地位所建構的不合理情況改正，當然也包含追討不當黨產，因為有很多都取自公產，現在改正過來歸還國家。

胡博硯提及，轉型正義在許多國家都在進行，不是只有德國，德國黨產會當年追查不當黨產，東德共產黨將很多黨產藏到國外去，近年才被查出來案例也曾發生。