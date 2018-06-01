赴旗山關心蕉況 許立明：蕉價漸回穩 勿過度渲染

2018-06-01 21:31

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市長許立明今天下午前往旗山了解香蕉採收現況，他表示，在中央、地方政府與農會、型農、蕉農共同努力下，香蕉價格已逐漸回穩，希望在銷價方面勿過度渲染，以保障農民收益。

許立明下午偕同副市長蔡復進、農業局長鄭清福前往旗山蕉園訪視，並與蕉農意見交流，許立明表示，為減緩夏季香蕉的產銷衝擊，除一方面減少耕作面積，以輪耕、轉作其他作物如白玉蘿蔔、橙蜜香番茄等，適度控制栽種面積，同時也提升農產品質，避免產量過剩。

此外，市府農業局結合國營事業的產售直銷，在兼顧學童營養均衡前提下，目前營養午餐食用香蕉量已達15公噸，未來也將持續鼓勵校園採購，動員在地農會一同響應，減緩產銷失衡。

許立民相當肯定旗山香蕉品質，他強調，要努力爭取外銷市場，期許在農藥控管、生產履歷、賣相等，都要拿出最好的品質，而目前以每公斤12元進行青蕉外銷收購，截至5月底已外銷超過600公噸，較去年同期增加1倍以上，預估今年外銷量將超過100個貨櫃，總量達1650公噸。

許立明並鼓勵蕉農，除控制栽種面積、增加香蕉外銷品質，也可朝二級產業發展，製作多元的加工品項，像是透過型農以高於市場價格20%以上與農友契作收購，配合與國內企業合作開發特色零嘴，就是另一個出路。

農業局表示，配合農委會5月22日公告徵求香蕉加工廠商，採購加工用途香蕉，採購目標量為50公噸，符合加工廠廠商資格即可申請每公斤2元的加工處理費，同時也配合農糧署辦理香蕉去化政策，透過有意願農民團體進行香蕉去化，每公斤補助3元，避免次級品進入市場影響價格。