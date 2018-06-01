5成綠營支持者挺姚 姚：綠營選民逐漸歸位

2018-06-01 19:29

〔記者蕭婷方／台北報導〕今年底的台北市長選舉，北市長柯文哲如何在藍綠夾殺下出線備受關注，今有媒體民調指出，柯文哲民調小輸國民黨參選人丁守中2個百分點、至於姚文智支持度僅13％，排名第三。對此，民進黨市長參選人姚文智觀察，泛藍媒體民調雖然只是第三，但綠營選民有近5成支持姚文智，顯示選民已逐漸歸位，相信這個趨勢是擋不住的。

媒體民調結果顯示，若年底選戰是由柯文哲、丁守中、姚文智、邱文祥4人參選，在有投票意願的市民中，現任市長柯文哲支持度31%，丁守中支持度為33%，姚文智為13%，邱文祥則僅1%，另外有22%表示尚未決定；其中，民進黨認同者49%支持姚文智，32%支持柯文哲。

柯今下午於議會總質詢時被北市議員陳永德問及此事，先是笑而不答；面對陳永德追問，市府內部研考會做的民調結果是否也是如此？柯才回答，「差不多就是那樣，大家民調做出來都差不多，自己與丁守中是伯仲之間。」

丁守中則評估，目前民進黨才剛提名姚文智，以民進黨的動員能力與執政優勢來看，姚文智支持度不只10幾％，民進黨基本盤至少有20至30幾％，姚文智支持度可以更高，「他多半會拉到柯文哲的票」。

姚文智也樂觀分析，民調最值得注意的是，民進黨支持者已陸續歸位，民進黨的支持者陸續往姚文智靠攏，「這個趨勢還會繼續」，是擋不住的；姚還說，最近若非其他陣營故意中傷、製造不實謠言，還可能更高。