國民黨副主席郝龍斌訪竹縣 「這句話」讓人秒變傻眼貓咪…

國民黨副主席郝龍斌（前）今天到新竹不談縣長提名作業，突然爆出自己想跟前副總統呂秀蓮討論一下「如何深化兩岸和平」，隨即掉頭走人。（記者黃美珠攝）

2018-06-01 19:13

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨副主席、前台北市長郝龍斌今天（1日）也出席黨中央提名協調小組跟國民黨新竹縣基層幹部的座談會。會後他對座談內容以及對同黨同志提出了哪些意見三緘其口，卻突然神來一提，拋出想跟前副總統呂秀蓮討論一下「如何深化兩岸的和平」，還說，只要她願意，「我非常樂意去拜訪她」。

新竹縣國民黨基層幹部座談會今天下午結束後，郝龍斌面對媒體再三詢問座談會氣氛、大家有無共識等，都不斷說，「我不會講」。

沒想到走下樓、步出國民黨新竹縣黨部大門時，郝龍斌卻主動停下腳步，表示歡迎媒體採訪，因為他有話要「爆」。

郝龍斌說，呂秀蓮不是說她要深化兩岸和平嗎？如果有機會，他非常願意在他去參加海峽論壇之前，跟她就怎麼樣深化兩岸和平來討論一下， 如果她願意，「我非常樂意去拜訪她」。

郝龍斌說完隨即掉頭走人，一度不理會現場媒體的跟進提問，驅車離去前，才又丟下一句「非常希望能了解怎麼樣來深化兩岸和平」，讓現場聞者頓時都有點變成了「傻眼貓咪」！

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