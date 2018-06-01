陳明通：爭取港澳居民納入「新經濟移民法規劃重點」

2018-06-01 19:00

〔記者施曉光／台北報導〕中國最近推出所謂多項惠台政策，吸引優秀台灣人才赴中，陸委會主委陳明通今天下午出席「2018在臺港澳學生澎湖探索營活動」，與來自台灣各大學的港澳學生座談時則指出，政府歡迎港澳畢業生留台發展，追尋自己人生的理想，有關目前行政院提出的「新經濟移民法規劃重點」，陸委會將積極爭取納入港澳居民。

陸委會指出，對於學員關心畢業後留台工作及創業機會，陳明通說明延攬優秀港澳人才，是政府政策，目前港澳居民可以透過多元管道來台發展，包括僑外生留台工作評點配額制，創業家簽證及外國專業人才延攬及僱用法等。

此外，陳明通在參加「逗陣繞法院暨澎湖中配團體座談聯誼活動」時表示，他到澎湖除了關懷離島中配的生活情形外，也聆聽中配心聲，瞭解中配的實際生活需求，有關外界關切的政策，陸委會都會與相關機關積極評估，並持續保障中配及其子女在台生活權益，承諾作為中配的堅強後盾。

陸委會及海基會今明兩天在澎湖舉辦多項活動，陳明通與海基會主委張小月與當地中配一起用餐，聆聽中配心聲，並關懷中配在離島澎湖的生活情形。

張小月則表示，台灣最美的風景是人，中配姐妹則都是台灣最美的風景，從中配申請來台團聚，辦理結婚登記後申請依親居留、長期居留，再到申請在台定居所需要的公證書，海基會都提供最即時、最全面的服務，未來也會持續與大家同在。

陸委會表示，將持續與各相關機關共同解決中配在台生活所面臨的問題，期盼中配朋友及其子女們能早日融入在地生活，讓台灣成為她們真正的家。