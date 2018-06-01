全力協助蘇貞昌 高志鵬：三重區競選辦公室將開始運作

2018-06-01 17:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文昨天邀請黨籍立委餐敘，民進黨立委、蘇貞昌之女蘇巧慧昨也感性發言，並且邀請邀隸屬正國會（游系）的立委高志鵬擔任操盤手。對此，高志鵬今天表示，感到十分不捨與感動。三重區競選辦公室的籌備事宜，預計臨時會前就會開始運作，請蔡總統、蘇院長、蘇委員、黨內同志及民進黨支持者放心。

媒體今天報導總統蔡英文昨晚邀請立委餐敘，蘇巧慧報告新北選情時一度哽咽落淚，還當面邀隸屬正國會（游系）的立委高志鵬擔任操盤手。

高志鵬說，昨天晚上總統邀請黨籍立委餐敘，聽到蘇巧慧委員的深情告白，他感到十分不捨與感動。自從上一次擔任游院長的競選總幹事後，他一直想找機會戴罪立功。這次蘇貞昌院長得到民進黨提名後，未來不管要他擔任什麼職務，一定會全力協助、團結一致力拼勝選。而在前幾週前蘇院長也已經召集10位新北市立委，希望每個人擔任各區之督導，負責各區競選總部之成立。

高志鵬說，昨晚蔡總統發言過後，接續由選對會、各縣市候選人由北到南輪流發言，一直找不到適合的時機當場回應。而今天早上板橋競選總部開工儀式，他正在海外參加台商會長交接典禮，雖然不克前往，前行政院長游錫堃已有出席，相信是更重要也更受矚目的焦點。

高志鵬說，過去這段時間，他已經與服務處開過多次會議，討論三重區競選辦公室的籌備事宜，預計臨時會前（立法院臨時會將於6月11日開始）就會開始運作，請蔡總統、蘇院長、蘇委員、黨內同志及民進黨支持者放心，這場新北市長選舉，他一定竭盡所能，協助民進黨團結一致贏得選戰。