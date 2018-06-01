長照經費拖5個月？ 台中市衛生局這樣說…

2018-06-01 16:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市C級長照站有157處，市議員楊正中、陳政顯今天（1日）在議會說，市府今年尚未核撥補助款，長照站苦撐，更面臨斷炊危機，衛生局根本是行政怠惰。衛生局則否認延宕，強調預算4月才獲議會通過，目前撥款率82％、全國第1。

楊正中質詢指出，台中市長照業務自今年起從社會局移撥至衛生局，行政院衛生福利部1月19日發文，核准延續去年長照社區關懷據點計畫，但衛生局卻5月才發文至各長照站，公文慢了4個月，讓長照站苦撐，甚至差點斷炊，衛生局行政怠惰。

他又說，157處C級長照站的照護員薪水、勞健保費、場地租金、活動經費都要支出，卻自1月迄今都未領到政府補助款，經費得先行墊付，苦不堪言；陳政顯也說，經費補助一拖5個月，讓長照經費看得到、用不到，市府還敢誇言老人福利好。

市議員李天生則說，C級長照站較類似社區發展協會的關懷據點，市府藉由補助款協助加強執行業務，僅是輔助性質，長照站並非靠此補助維生，影響照服員權益應是誤解，市府長照站佈點的目標則應加速推動。

衛生局說，C級長照據點以舉辦共餐、健康促進等活動為主，中央每年都會補助經費給地方政府，經費因中央遲至今年1月才核定通過，市府預算4月獲議會通過後，5月2日開放補助核撥申請，一切均按照法定程序進行，絕無延宕。

衛生局說明，長照單位只要完成服務，相關核銷表件確認無誤後，市府都於1個月內全額撥付款項，已撥付金額為1.7億元，撥款率82％、全國第1，C級長照據點正加速撥款作業，預計下週3完成撥款。