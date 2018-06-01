陳其邁出席雄中畢典 勉勵學弟要繼續搞怪、白目

2018-06-01 16:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今出席雄中畢業典禮，他鼓勵學弟畢業後要繼續搞怪、白目，以此雄中精神實踐理想，並分享自身經驗，強調要實踐的理想不在遠方，而是自己的家鄉。

陳其邁出席母校高雄中學107級畢業典禮，他致詞時表示，將近30年前也坐在台下，當時的他跟同學一樣，想著畢業後要闖蕩四方，離家越遠越好，但後來才體悟到，理想不在遠方，而是自己的家鄉。

他勉勵同學，畢業後要繼續保持「搞怪」、「白目」的精神，勇敢在人生旅途中闖蕩，跟今年度票選校園歌曲「朋友bang不見」一樣，把所有障礙跟困難都「bang」不見；當他說出「朋友bang不見」歌名，台下學生數度傳出笑聲，直呼學長太了解學弟。

陳其邁笑說畢業後，第廿五年才召開同學會，繳班費時還預留1元當郵資；還好現在科技進步，大家都用LINE聯繫，也希望同學們畢業後要保持聯絡、維繫感情，「朋友bang不見？以後一定悔不當初！」台下又是一陣笑聲。

陳其邁坦承，以前也認為希望跟夢想在遠方，但後來發現自己的夢想就在故鄉，要實現的理想就是家鄉。

他提及雄中校訓「實事求是，精益求精」，並提醒學校有些牆上有著彈孔的痕跡，是1947年228事件中，政府軍掃射留下的印記；這是當年雄中學長為守護市民、抵抗威權，留下的印記，作為雄中人，希望大家把高雄當成一生守護的地方。