朱武獻堅辭國策顧問不接受慰留 府：年金爭議續溝通

2018-06-01 16:01

〔記者李欣芳／台北報導〕前銓敘部長、總統府國策顧問朱武獻，鑑於曾向蔡總統提出年金改革應積極改革公教退撫基金績效等建言未獲採納，對政府感到失望，決辭去國策顧問一職，他今天上午將顧問聘書退回總統府，總統府秘書長陳菊致電慰留無效。朱武獻心意已決，他接受本報訪問表示，感謝總統來電關心，但他不會再擔任國策顧問一職，朱的說法等同不接受慰留。

朱武獻去年5月籌組新政黨「宗華教信聯盟黨」並擔任黨主席，他表示，將擴大發展新政黨，本月27日並將成立台北市黨部。他說，宗華教信聯盟黨將投入下屆立委選舉，目標是至少攻下3席立委席次。

朱武獻今天在臉書上表示，「本人曾公開建議總統，年金改革應積極開源、緩和節流並行，績效若達4%即能永續，大破如無輔以大立則改革徒增動盪，惜未採納，已無意願續任國策顧問一職」。

朱武獻並說，蔡政府的年金改革，改得有點激烈，一下子砍了很多人的退休金，但不少人65歲退休，退休金被砍，並沒有第二專長。

他並在臉書下留言說：「對近幾年施政深感遺憾，聘書已於今早退回。」被詢及請辭的原因，朱武獻坦言，不贊成蔡總統的一些做法，包括年金改革。

總統府發言人林鶴明則回應說，年金改革是永續國家退撫制度，化解年金破產迫切危機的當務之急，更是國民眾所期待，現在改革方案已陸續完成，並即將落實，可以確定的是，在可以預見的未來，年金破產甚而因此帶來國家財政危機的風險已經降到最低，這也是朝野政黨與國人共同推進改革的重要成果。