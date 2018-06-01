婦團批邀性騷慣犯學者來台演講 江宜樺盼就事論事

2018-06-01 16:21

〔記者施曉光／台北報導〕由前行政院長江宜樺創辦的「長風基金會」與促轉會主委黃煌雄創辦的「台灣研究基金會」，2日將合辦「從西方中心到後西方世界：21世紀新興全球秩序之探索」國際研討會，其中一位受邀講者耶魯大學教授湯瑪斯．伯格（Thomas Pogge），由於其曾遭學生與受雇者控訴性騷擾，引發國內婦女團體質疑，江宜樺今日受訪表示，耶魯大學曾經為此調查，並未發現充分證據支持指控，因此他希望大家就事論事，尊重耶魯大學的結論。

對於媒體詢問與黃煌雄合作，是否象徵藍綠和解？江宜樺表示，黃煌雄與他是多年舊交，過去黃主持「台灣研究基金會」以客觀中立的態度開發重要議題，邀請學者參與研討，他與黃已經合作過2、3次，這次黃再次找他合作研討會，當時仍未要接任政府官職，而且他們也不會特別重視政治色彩。

至於是否擔心黃煌雄未來可能陷入藍、綠風暴？江宜樺表示，長風基金會不是一個被歸類深藍或深綠色彩，只是一個非政府組織，就像台灣研究基金會一樣，目的都是要選出重要課題，讓大家集思廣益，一起找出路，黃煌雄當初找他合作時，沒有想到會接促轉會主委工作，在答應接任主委後，仍然堅持舉辦這次會議，希望在此平台上凝聚社會共識，不要因為藍、綠對立而被扭曲影響。

江宜樺指出，湯瑪斯．伯格是耶魯大學哲學系講座教授，在國際上非常有名，長期從事全球正義問題研究，邀請他來是要針對西方自由主義的政治哲學及世界秩序是否面臨挑戰發表看法，至於過去的指控性騷擾，耶魯大學經調查後沒有充分證據支持外界指控，因此希望大家就事論事，尊重耶魯的結論。

至於外傳湯瑪斯．伯格官司纏身，江宜樺說，他並不清楚，並再次強調邀請湯瑪斯．伯格是因為其研究成就。

由婦女新知基金會等國內十多個社團昨日連署聲明呼籲主辦單位與台灣社會重視知名學者利用自身名氣與權勢性騷擾的問題，不應邀請具有多次性騷擾爭議的講者來台，並認為對性騷擾權力結構視而不見或是輕率忽略，將是放任性別暴力的最惡劣示範。

聲明中指出，湯瑪斯．伯格被控利用權勢性騷擾不只一次，其中包括他曾利用學術出差期間透過言語性暗示，以不恰當的方式求愛，在遭拒絕後，就以取消獎學金來進行報復；還有，耶魯大學哲學教授也曾作證指出，90年代曾遭伯格毛手毛腳，還有169位哲學家聯名發表公開信，強烈譴責伯格違反職業道德規則，濫用其在學術共同體所賦予的地位與權力來傷害女性。