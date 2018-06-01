選輸回台大醫院執刀？柯未正面回答

2018-06-01 15:24

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底北市選戰各黨完成備戰，國民黨市長參選人與民進黨參選人姚文智均對外發下豪語，選輸就退出政壇，不過柯文哲面對該問題一直無正面回應，僅說選輸就回去台大當醫生。北市長柯文哲今於議會總質詢再度被北市議員陳永德問及此事，柯先是笑說自己當醫生的技術退步很多了，還反問議員，「若要退出政壇，要看政壇的定義是什麼」。

陳永德質詢時先是指出，姚文智與丁守中都將擔任北市長作為個人志業，兩人均發下豪語，選輸就退出政壇，詢問柯是否有信心連任北市長？若未選上是否會退出政壇？

柯先是說，「有拉，還是會認真的選」，但不曉得自己會不會退出政壇，要看政壇的定義是什麼。

陳又追問柯，以往市長對外均表示落選大不了回台大醫院報到，還會回醫院執刀嗎？柯則說，「應該還是要回醫院報到，但我當醫生的技術退步很多」；柯並再次強調，退出政壇的問題，「現在也沒有想法拉」。未正面回應問題。

此外，北市長柯文哲競選的政治獻金專戶至今還沒開，相較2014年北市長選舉，柯在4月就向外小額募款已晚了兩個月。陳永德質疑柯獻金專戶不開，卻放消息要向銀行申請房貸二千萬「打選戰」；此外，柯上次選舉就花了一億四千多萬，兩千萬房貸根本緩不濟急，申請房貸的目的實為拉抬自己的選情。

柯對此回應，兩千萬是人事費，之後會再向群眾募資，應該夠。