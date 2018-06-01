路樹移植不當 議員批朱立倫是樹木殺手

新北市議員李倩萍質疑樹木移植不當的案例屢見不鮮，市府樹木保護政策淪空談。（市議員李倩萍提供）

2018-06-01 14:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員李倩萍等人質疑，樹木移植不當的案例屢見不鮮，市府樹木保護政策淪空談，市長朱立倫成樹木殺手。朱立倫允諾檢討改善。

李倩萍、李余典、陳世榮等人指出，新店區有10棵路樹因安坑輕軌施工，被連根拔起，捷運局草率移植，且沒有送移植計畫書就貿然動工，違反規定，造成樹木奄奄一息，區內的珍貴樹木也沒有主動通報會勘，顯見市府樹保政策淪為表面功夫。

捷運工程局局長趙紹廉表示，3月中旬有人民陳情新店區安和路的10棵路樹因樹根凸起，破壞人行道路面，該區域與捷運工區相鄰，公所希望盡快處理，捷運局挑選春假期間進行，降低對交通影響，但當時移植計畫書未獲核定，且因時間急迫，沒有進行完整的階段性斷根作業，他坦言「不對」，事後針對樹皮受損部份塗抹藥劑，農業局已開罰3000元，目前樹木存活狀況良好，交由公所養護。

朱立倫表示，新北市許多公共工程已兼顧樹木保護，雖然有些地方不盡完善，但市府會持續檢討、改進，未來將透過教育訓練，讓第一線作業人員了解樹木保護的重要性。

捷運工程局坦言新店區10棵路樹的移植程序有暇疵，將檢討改進，目前樹木存活情況良好。（捷運局提供）