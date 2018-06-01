國民黨質疑採購不斷電系統 總統府反批對公共安全認知不足

2018-06-01 13:31

〔記者李欣芳／台北報導〕近來天氣炎熱，用電量屢創新高，國民黨今天質疑總統府5月以百萬元決標新的不斷電系統，顯然對經濟部有關今年不缺電的保證沒有信心。不過，總統府中午反駁說，重要機構、公共服務部門設置不斷電系統（Uninterruptible Power System），目的是在確保重要機構與公共服務在任何環境下的持續運轉，是一項標準的安全設備。就像大樓為了安全依法設置消防設施，不代表該地就是火災頻仍。

總統府表示，這類系統屬於公共安全的專業問題，這些類似政治口水，除了凸顯發言單位的外行，實在不值一駁，更顯示持這種言論者對於公共安全問題認知之不足。

國民黨發言人洪孟楷今天上午表示，經濟部與台電保證今年不缺電，但5月3日總統府卻悄悄公告百萬元招標採購不斷電系統機組，採購包含發電機、變壓器、蓄電池等因應停電時能供電無虞的設備，擺明打臉經濟部與台電的保證，要自力救濟。連總統府對今年是否會停電都抱著很大懷疑的同時，又怎麼能夠說服民眾今年供電能一切正常？

總統府則指出，總統府去年編列更新計畫，主要是因為現有設備自2001年設置至今，使用已經超過16年，馬政府時期即經常故障，但始終未全面檢討更新。政黨輪替後，經專業單位檢視，認為現有設備早逾使用年限，相關耗材如電池或老化故障，或已無保修料件，若遇突發事件，可能造成緊急消防疏散等安全風險，因此府方於去年編制預算，並於今年汰換更新，以確保緊急事態時人員疏散等照明安全。

府方表示，政府採購的招決標以及預算編制原則、細目等等，網路上都公開可得，在資訊的解讀上如果有困難，可以向相關單位了解，以免有此類似專業不足的錯誤發言。