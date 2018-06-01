為消防員爭權益！時力新北議員參選人籲錢花刀口

2018-06-01 12:38

〔記者葉冠妤／新北報導〕日前的敬鵬大火讓消防議題再獲關注，民間組織也將於週日舉辦「敬鵬大火聯合遊行」，時代力量新北市議員參選人陳志明、唐聖捷、張祐銓、曾柏瑜及彭盛韶今早則在新北市消防局前召開記者會，檢視新北市府的消防預算，指新北市府的消防預算是北部直轄市最低，平均每名消防員更只分得0.98件消防衣。新北市消防局則駁斥時代力量數據有誤，實際配置為1.28件。

唐聖捷指出，消防員嚴重過勞的主因，除了缺乏工會保護，另一個原因就是員額不足，比較近8年的消防預算後發現，新北市雖總額最高，平均34億元左右，但市民人數也最高，換算後每人分得的消防預算只有857元，是北部直轄市中最低，每位消防員僅約158.5萬元，同樣敬陪末座。

曾柏瑜說，據新北市府公布的最新數據顯示，2147名消防員共享2048件消防衣，平均1人分到0.98件，又是北部最低，但新北卻擁有228輛災情勘查車，遠遠多過台北的16輛和桃園的65輛，預算究竟是不夠，還是分配不當？張祐銓也以中和第七大隊為例，指無論在員額、車輛、宿舍都明顯不足，預算分配卻始終沒有解決問題。

陳志明表示，時代力量除了支持「消防員工作權益促進會」所提出的「消防法修法」訴求，更支持消防員組工會；彭盛韶也強調，除在立院持續推動修法，也希望能在地方議會嚴格把關，新北市作為台灣人口最多縣市，市府應將整體預算提高，並檢討經費配置合理性。

新北市消防局解釋，時代力量記者會上所提的2147名消防員共享2048件消防衣，實際數據有誤，從事外勤消防工作人員僅1808人，消防衣件數為2325件，配置比例為128.6%，針對火警勤務繁重的板橋、土城、三重等單位，也會配發第二套消防衣。至於災情勘查車則大多是民間團體及民眾捐贈，只有少數是預算添購。