新北市府機關首長太老？ 議員批沒給年輕人機會

2018-06-01 12:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員沈發惠等人質疑，市長朱立倫過去7年多來沒有給年輕人機會，市府機關首長年齡普遍超過50歲，年紀最長的是64歲，扼殺年輕人發展空間。市長朱立倫回應，將持續關注青年族群心聲。

沈發惠質疑，朱立倫擔任桃園縣長期間，任用未滿30歲的蘇俊賓擔任環保局長，工商、農業、教育局長等都未滿40歲，擔任新北市長後，不給年輕人獨當一面的機會，目前局處首長幾乎都是50歲以上，年紀最大的第二任民政局長64歲，40歲以下（含40歲）竟只有1位。

沈發惠說，前新北市副市長侯友宜曾在臉書發文，「過去30年，國民黨最大的錯誤就是沒有給年輕人機會」，豈不是自己打臉自己？到底是朱立倫沒有給年輕人機會，還是侯友宜沒有給年輕人機會？市民又怎能相信朱昔日副手接班後會做得更好？

朱立倫坦言，議員的建議很中肯，市府要檢討，並為侯友宜辯駁，「他（侯）是副市長，我是市長，所以是市長的問題」。

朱立倫表示，台灣要給年輕人機會，讓年輕人有更多發揮的空間，市府非常重視年輕族群的發展，整合各局處成立「青年事務委員會」，彙整就業、住房等青年關心的議題，提供諮詢、協調的交流平台。

朱立倫說，年輕人需要更多空間與機會，在局處首長部分，其實有許多7、8年級生進入市府團隊，擔任副發言人等重要幕僚職務，未來市府會持續關注青年族群心聲，給予青年朋友更多發展空間。