蔡總統會帕度 盼美友台國會議員共同提升台美關係

2018-06-01 12:02

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天在總統府接見以實際行動支持並造訪台灣的美國參議員帕度，總統表示，她要特別感謝帕度參議員，及美國參眾兩院友台國會議員上個月聯名致函世界衛生組織幹事長，不分黨派支持台灣參與世界衛生大會，我們期盼與美國國會友台議員共同努力，持續提升台美關係，也歡迎帕度參議員常常來台灣訪問，有更多的交流。

帕度則表示，台美一直維持良好的友誼，美國總統川普上個月再次強調「台灣關係法」中對台灣的承諾，我們一直相信世界應該要維持和平，但目前這個區域（指亞太）是有許多的問題，美國一直以來感謝台灣對美國的支持以及在這個區域扮演的領導角色，也非常希望在各方面美國都能提供更多的協助，美國非常感謝台灣的友誼。

繼美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納上週旋風訪台後，美國共和黨喬治亞州參議員帕度也臨時改變行程訪台。帕度今天早上抵台後即到總統府拜會蔡英文總統。

蔡總統表示，這段期間台灣艱難的國際處境開始受到國際輿論的注意，也有愈來愈多好朋友給我們加油打氣，因此，她要對帕度參議員表達最誠摯的感謝，自從帕度參議員就職以來，一直堅定支持台灣參與世界衛生組織與國際刑警組織，「謝謝您與台灣人民站在一起，展現台美之間友好的情誼」。

總統指出，我們共享的國際秩序，也面對傳統與非傳統的挑戰，台灣、美國以及理念相近的國家，應該挺身而出，一起維護我們共享的民主價值，台美對民主價值的堅持，反映在堅實的伙伴關係上，她感謝美國持續信守「台灣關係法」以及六項對台保證，另外，美國除了在去年宣布對台軍售，今年也核准了美國國防廠商對台灣潛艦國造案的行銷許可，這些都展現出美國捍衛區域和平與支持亞太區域伙伴的決心。

除了軍事交流合作，蔡總統說，我們也不斷深化與美國的經貿伙伴關係，這個月下旬台灣將再度派遣大規模代表團參加「選擇美國投資高峰會」，台灣與美國經貿關係不但緊密，而且是互補、互惠，希望帕度參議員繼續支持台美簽署雙邊貿易協定，她相信更多的雙邊投資可創造更多工作機會與商機，帕度參議員來自美國農業大州喬治亞州，她也希望台灣的農訪團明年可前往訪問，加深農業交流。