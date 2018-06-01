姚文智補貼單身3000元 柯文哲：呵呵呵

台北市長柯文哲1日出席「社區長照石頭湯 整合服務新主張」-12區石頭湯記者會 。未來服務據點提供社區民眾長照諮詢、加值個案服務及辦理健康促進與家庭照顧者支持活動。（記者羅沛德攝）

2018-06-01 11:27

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智拋出青年租屋津貼政策，稱要補貼單身民每月3000元。台北市長柯文哲今天上午公開受訪，被媒體問及此政見，反問「他是鼓勵單身不要結婚還是怎樣」，並評論是奇怪的政策。

柯文哲上午出席台北市石頭湯記者會，期間受訪，立即被媒體問及姚文智的單身3000元補貼。但柯文哲先是反問「他是鼓勵單身不要結婚還是怎樣？」、「結婚就沒有了？」隨後，呵呵呵連笑幾聲後，趕緊打住稱，「好啦、好啦，就很奇怪的政策。」

媒體追問是否跟進？柯文哲表示，他們現在要鼓勵年輕人結婚，怎麼會去鼓勵單身才有的福利。

另就柯文哲私下曾評論，民進黨的心北市選情已經沒救一事，柯文哲昨於市議會總質詢，又說「私下講的不算數」，但媒體詢問「就算是私下講的，還是有講，是否真的認為蘇貞昌沒救？」但柯不願正面回應，僅反問發問記者，「妳什麼時候變成這麼不友善的鯊魚？」、「這跟市政無關，下一題。」

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