林為洲將自辦4次全民調「有可能」脫黨參選

2018-06-01 11:34

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國國民黨中常會透過臨時動議，撤銷先前中常會決議的全民調方式，授權中央提名小組研訂策略，不再必採全民調方式決定人選。爭取參選新竹縣長的國民黨立委林為洲強調將自己進行4次全民調，最後依此民調依據決定參選與否，至於是否脫黨參選，他強調「這都有可能」。

國民黨中常會去年10月原先決議以全民調方式，處理經協調後仍有2名以上參選人的地區人選問題，但中常會週三提出臨時動議，撤銷原決議採用全民調方式，授權中央提名小組研訂策略，不再必採全民調方式決定人選，新竹縣長提名方式因此產生變數。

林為洲今天召開記者會，直言「終結喬文化，只有靠制度」，他說，自從去年國民黨中央提名小組第29次會議決議採用全民調方式後，各地無法協調出一人參選的縣市，如台北市、新北市、桃園市、台中市、基隆市都採用全民調，如今只剩新竹縣。

林為洲強調，自黨中央去年做此決議後，就一直照此方向去努力爭取全民支持，但他在3、4月開始感覺到氣氛很怪，其他參選人整天跑黨中央拜訪大老，結果最後就翻案，將適用全國的全民調僅在新竹縣改變。

林為洲強調，此變更有適法性問題，會有他們一直批評民進黨的「溯及既往」及「信賴保護原則」問題，此辦法太粗暴，他爭取的是住妒嫉國民黨的形象，不希望被認為國民黨不只人選，連遊戲規則都能用「喬」的。

林為洲透露，在當下開記者會的同一時間，他耳聞新竹縣黨部邀請「特定候選人」召集幹部們去開會，讓黨中央的4位代表如秘書長曾永權、副主席郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華等去聽意見，但他「完全沒被通知」。

林為洲強調，黨中央不做，他就自己做4次全民調，尋求公正第三方進行，公布後若他贏就會參選，若輸了就會摸摸鼻子輔選。

對於是否不排除脫黨參選？林為洲表示「都有可能」，但他會盡全力爭取代表國民黨參選，「會按照民意的指示去參選」。

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