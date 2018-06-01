柯P說蘇貞昌沒救？ 姚文智：太自我膨脹

2018-06-01 11:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕媒體報導，親柯文哲人士說「柯文哲跨過淡水河去救蘇貞昌還有機會，現在沒救了。」對此，已被民進黨提名參選台北市長的民進黨立委姚文智說，市長在市政以外跨過淡水河又有什麼政治影響？會不會太過自我膨脹？市民期待市長的角色是好好做好市政，不斷的在政治口水上打轉，真的不足取。

民進黨與柯文哲分手不再合作，媒體報導有親柯人士說「柯文哲跨過淡水河去救蘇貞昌還有機會，現在沒救了。」有議員在議會總質詢中，問柯文哲為何要這樣說，柯文哲則表示，這是私底下聊天，並說蘇貞昌還是很厲害啦，私底下講的都不算。

姚文智今天接受綠色和平電台《莓莓新聞爆米香》節目專訪，會前被問到此事時表示，在政治口水上打轉，真的不足取，未來希望全面來推動所有的政策。真的讓所有的市政的方向、經費、預算，都能夠花在刀口上。

至於前副總統呂秀蓮揚言跟民進黨說掰掰，姚文智說，會繼續跟呂秀蓮請教政見，他沒那個輩分慰留呂秀蓮，這個月會希望先整合讓民進黨支持者歸隊，接著再把市政願景跟市民溝通。呂副過去為台灣民主奉獻了一輩子，她在市長的政見會也提出很多看法，比如她提出了時間銀行，就是中高齡志工的問題。這些都會繼續向她請教。

至於是否擔心呂秀蓮脫黨參選影響選情？姚文智說，到時候再煩惱，現在先努力，其實時間已經不多了。昨天已經整合了議員、議會黨團，待會要拜訪市黨部，會在六月份讓整個民進黨的支持者能夠歸隊，接下來把市政的願景跟市民溝通，「我對這個選舉非常有信心。」

被問到政策中的相關租屋補助措施，姚文智表示，柯市府花了996億推動社會住宅，這點他不反對，但是目前四年過去了，一戶都還沒有辦法進駐，緩不濟急。

姚文智認為，要實現居住正義，短期可以先採取青年租屋券，單身者每月補助三千元，年輕夫妻每月補助五千元。每個人在一輩子有兩年的機會，名額是每年一萬名，中央政府也有補貼，柯文哲讓這個政策睡著了。此外，中長期則可透過公辦都更和增加公有地建築物如市場的容積，推動混居型的社會住宅。