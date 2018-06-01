「反黑箱徵召」 國民黨員蛋砸新竹縣黨部

國民黨新竹縣黨員范振揆（中）今天早上在該黨副主席郝龍斌、曾永權等來新竹縣協調前，率先到該黨新竹縣黨部砸雞蛋、拉布條抗議。（記者黃美珠攝）

2018-06-01 10:49

〔記者黃美珠／竹縣報導〕曾加入中華統一促進黨、卻有10幾年中國國民黨黨齡的國民黨新竹縣基層黨員范振揆，今天ㄧ早帶著1籠雞蛋、2條「反黑箱街（徵）召」的抗議布條，到國民黨新竹縣黨部向該黨部「道早安」。

范振揆說，他的政治理念比較接近國民黨，才會公開宣佈退出統促黨以後，並於去年再度繳交國民黨黨費回歸國民黨。

但是這次看到國民黨在新竹縣提名下屆縣長參選人的過程反覆不定，甚至在5月30日黨中央推翻了原來全民調的決議，過程充滿黑箱，這讓他覺得不滿，甚至不排除自己也脫黨出來參選新竹縣長、或是湖口鄉長，目前還在評估當中。

為了抗議前述過程，反對黨中央黑箱徵召下屆該黨的新竹縣長參選人，主張用全民調，因此他昨晚臨時號召有相同想法的人，今早一起到國民黨新竹縣黨部前面砸雞蛋、拉抗議布條表示抗議。

為此特別以時薪1000元的高價，徵求可以扔雞蛋100公尺遠的「神臂」相助，但只是引起網路鄉民津津樂道一番。抗議布條也是今天早上到場才倉促書寫，緊張之下還把「徵」召寫成了「街」召。

不過范振揆說，這些都不影響他們要傳達的理念，希望國民黨用權民調這種最公正、公平、客觀的方式，選出國民黨最好的代表人。

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