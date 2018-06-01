年底贏回「蘇市長」 蘇貞昌競選辦公室入主新板特區

蘇貞昌競選辦公室今天舉行「入厝」儀式。（蘇辦提供）

2018-06-01 10:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌的競選辦公室今天（6月1日）啟用，團隊同步進駐，地點落腳新板特區的麗寶百貨7、8樓，距新北市政府僅一路之隔，「就近看管」意味濃厚，此外，新板特區開闢以及興建市府大樓，也是蘇貞昌重要政績之一，展現年底贏回「蘇市長」的企圖心。

今天蘇貞昌辦公室舉行簡單的「入厝」儀式，邀集競選團隊幹部參與，但全程不開放媒體採訪、參觀，連媒體想上樓拍攝，也被阻擋在外，不得其門而入。據了解，辦公室空間約100坪，其中規劃媒體區及會議空間，未來可召開記者會，作為對外聯繫窗口。

民進黨新北市立委全數到齊，包括蘇系子弟兵張宏陸、吳秉叡、女兒蘇巧慧等人。

吳秉叡說，競選辦公室明亮，擺放許多組合式的辦公設備，簡樸大方，場內規劃開會空間，屬於活動式的辦公室。

吳秉叡表示，新板特區的開闢是蘇貞昌擔任台北縣長最自豪的政績，也是新北市人口最稠密、交通最發達的精華所在，四通八達，要來的人很方便，的確有可取之處。此外，新北市府大樓也是蘇貞昌興建，具有象徵意義，年底蘇貞昌將回到市府大樓上班。

前行政院長游錫堃到場表示支持。（蘇貞昌辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌的競選辦公室入主新板特區，就在麗寶百貨大樓的七、八樓。（記者賴筱桐攝）

蘇貞昌的子弟兵、立委吳秉叡到場參與。（記者賴筱桐攝）

蘇貞昌的子弟兵、立委張宏陸到場參與。（記者賴筱桐攝）

蘇貞昌競選辦公室內部。（蘇辦提供）

蘇貞昌競選辦公室今天舉行「入厝」儀式。（蘇辦提供）

蘇貞昌競選辦公室今天舉行「入厝」儀式，與會人士高喊「衝衝衝」。（蘇辦提供）