總統府花百萬防斷電， 國民黨：打臉經部保證不缺電。（資料照）

2018-06-01 10:38

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨發言人洪孟楷上午召開記者會指出，今年跳電、斷電事件頻傳，雖然經濟部、台電連忙掛保證不缺電，但總統府卻在五月三日悄悄花費近百萬元採購機組，防止斷電，分明就是打臉經濟部的保證，而更詭異的是，相較十年前總統府採購的不斷電系統，費用僅三十二萬元，今年卻花比過去高達三倍多的價錢，而且都是同一家公司承標。

洪孟楷表示，今年來扣除掉台電所說電線電纜問題，無預警斷電總共多達八次，直到目前為止，台電仍然無法告知全國民眾到底確切原因為何？看到屢創新高的用電紀錄，加上台電施行「減壓降頻」的供電方式，在在顯示要把生產的電量稀釋再稀釋才能供給無虞，而主管的經濟部長或次長在國會殿堂上仍大聲的說今年保證不缺電，難道是過去被斷電的民眾活該倒楣？還是要斷電到多少用戶，才稱上是真正缺電？

他並說，雖然經濟部保證不缺電，但顯然總統府根本不相信，才會花近百萬元決標不斷電系統，包含發電機、變壓器、蓄電池等因應停電時能供電無虞的設備。

不過，他質疑，十年前扁政府時期總統府一樣採購不斷電系統，當時決標價才三十二萬元，經過馬政府執政八年完全沒有不敷使用，今年府方卻又花費多達三倍多的價錢採購，「請問是總統府內哪一位高官一分鐘沒冷氣吹都無法忍受？所以才要多花三倍價錢採購不斷電系統？」

洪孟楷指出，兩套系統都由同一家廠商決標，除非是廠商報價不實，否則民眾合理懷疑是多採購器材來預防斷電，換言之，如果連總統府對今年是否停電都抱著很大的懷疑，又怎能說服民眾今年供電一切正常？一般小老百姓只能聽天由命？