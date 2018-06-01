新南向里程碑 台亞基金會將推動國際多邊會議

2018-06-01 10:43

〔記者李欣芳／台北報導〕由政府捐助預算成立的新南向智庫「台灣亞洲交流基金會」已立案成立，成為我國民間社會協同政府部門共同推進新南向政策、落實亞洲全方位交流合作的專責機構。台亞基金會今天上午表示，將推動國際多邊會議，主辦玉山論壇及其他對話機制，打造新區域平台以凸顯台灣的具體貢獻。台亞基金會是台灣推動新南向政策的重要里程碑，也將成為凝聚台灣民間力量、深耕亞洲、深化區域連結的新動力。

台亞基金會並表明將發展新的合作機制與協力網絡，設立包括：玉山亞洲智庫合作論壇、玉山亞洲青年領袖論壇、玉山公民社會論壇、玉山文化論壇、以及玉山區域韌性論壇等。

台亞基金會首屆董事會推選總統府資政蕭新煌教授擔任董事長，首任執行長為政大國際關係研究中心副主任楊昊博士。在組織架構上，基金會設有國際交流、研究規劃與行政等3個部門，主要成員包含具有博士學位的研究人員以及具備國際合作與交流經驗的資深智庫工作者。

基金會設立宗旨：1.推動台灣與亞洲國家之全方位交流，促進發展共同體意識，並建構合作夥伴關係。2.針對區域共同體發展之核心議題，與公民社會、青年領袖、智庫等特定領域及機構進行交流，以設置台灣與亞洲國家雙邊常設性工作小組為中長期目標。3，推動國際多邊會議，主辦玉山論壇及其他對話機制，打造新區域平台以凸顯台灣的具體貢獻。4.設置與亞洲重要智庫之雙邊研究小組，發展多邊智庫合作網絡，並且從事區域暨國家評估報告，以扮演先導型智庫角色為中長期目標。

台亞基金會每年10月11日與12日將定期辦理「玉山論壇：亞洲創新與進度對話」，協同國內智庫、非政府組織與公民社會團體、以及政府相關機構，共同推動有益於亞洲社會、思想、人才與科技交流的區域對話平台。

值得一提的是，台亞基金會將針對當前新南向政策、亞洲主要國家對於東南亞與南亞的區域策略、亞洲區域政經及社會發展、以及東協共同體持續整合路徑進行中長期深度分析。除了提供年度情勢評估報告與政策建議，供政府部門與民間社會參考，基金會也將以創新方式向國際社會分享台灣在亞洲的具體貢獻。