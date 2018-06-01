呂秀蓮退黨？陳水扁爆：曾被告知「不排除以獨立人士身分參選」

是否會脫黨參選台北市長，前副總統呂秀蓮31日在桃園機場表示，「不排除任何可能」。（資料照）

2018-06-01 08:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕前副總統呂秀蓮退出民進黨、參選台北市長的可能性越來越高，前總統陳水扁更爆料，早在數月前呂副到高雄阿扁總統住居拜訪時，就已經告知「不排除以獨立人士身分參選﹗」，但陳前總統也表示，事情應該還有轉圜機會，「只要蔡總統願意親自慰留並重視她的一些真知灼見，找些事情給她發揮，事情應該還有轉寰餘地。」

針對呂秀蓮參選台北市長及可能退黨的訊息，陳水扁所擁有《新勇哥物語》臉書提出看法，他指出，早在幾個月前，呂秀蓮訪「人文首璽」時，就跟陳水扁表達參選台北市長意願，當時，陳水扁就指，除非蔡總統願意徵召，否則，透露民調很難出線，而呂秀蓮也表示，若沒有獲得徵召提名，她「不排除以獨立人士身分參選」﹔阿扁還勸她「與其選市長不如選總統！」。

如今，呂秀蓮退黨參選態勢越來越明顯，陳水扁認為是很遺憾的事，「對一位坐過長期政治黑牢，為台灣的國際外交盡心盡力，歷任立委、兩任縣長、8年總統的呂副來說，未免太冷酷無情一點！只要蔡總統願意親自慰留並重視她的一些真知灼見，找些事情給她發揮，事情應該還有轉寰餘地」。