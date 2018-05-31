新竹縣長選戰混沌 綠軍鄭朝方迎戰泛藍勁敵搶攻票倉

2018-05-31 23:55

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政壇版圖向來藍大綠小，但穩坐江山的國民黨新竹縣長人選卻迄今未明，面對藍軍紛擾與出走的民國黨對手，38歲年輕多才的民進黨參選人鄭朝方，能否移植新竹市長林智堅的成功模式，並肩作戰，突破艱困選區順利為綠營版圖插旗，讓新竹縣百里候之爭充滿了變數！

竹東客庄土生土長的鄭朝方外形斯文，除為電視和廣播節目主持人，更因入圍金曲獎最佳客語專輯獎與最佳作詞人獎，而為人所熟知；大學唸財經法律學系的他，與主播、歌手或是調香師的形象，都難以聯想，這次獲民進黨提名投入新竹縣長選舉，更是跌破不少人的眼鏡。

「隨順因緣，水到渠成」！是他回應自己參政的立場。畢竟是前新竹縣長鄭永金之子，即使過去未接觸政治，也早已耳濡目染，加上民進黨中央黨部發言人兼客家部主任的歷練，「為了鄉親，為了讓新竹縣更好，我，準備好了！」

或許遺傳自老爸，鄭朝方給人身段柔軟的印象；繼承衣鉢，更獲得父親20多年持續經營地方的人脈資源。不過，這政治養份也可能是一把雙方刃，鄉親雖因鄭永金而認識政壇新秀，但「鄭家什麼都要選」，「反鄭」的不滿勢力仍不容小覷。

挾帶民進黨和無黨的雙重支持，鄭朝方團隊穩紮穩打佈局一個月來，已兩度現身竹北、新豐和竹東垃圾掩埋場，關心新竹縣的垃圾處理議題，並提出他對水資源的環境政見。另外，他也拋出當選後，將恢復國中、小學免費營養午餐的教育政見，以及爭取五楊高架道路延伸和大新竹輕軌延伸的交通政見。

國民黨無論是林為洲、楊文科或是陳見賢出線，加上民國黨徐欣瑩的黃軍，各擁現任民意代表、科技大老支持與竹北大都會等優勢；對來自竹東的鄭朝方而言，如何穩固基本盤、開拓新票源、進而攻入泛藍勁敵的票倉，考驗著民進黨團隊的選戰策略。

鄭朝方則表示，新竹縣這近九年當中，不論是縣內的交通問題、福利縮減、垃圾堆積等基礎建設與民生議題，都讓縣民失望透頂，因為舊的思維無法解決縣民的需求，甚至偏離百姓的想法，特別是在人口逐年成長的新竹縣。

所以，作為新世代的代表，他認為提出最好的政見，讓選民看見與支持，就是新世代政治的價值，也是突破泛藍勁敵的對策。