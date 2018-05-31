美六月一日全面對進口鋼鋁課關稅 台灣未獲豁免

川普總統決定給予加拿大、墨西哥以及歐盟的暫時關稅豁免待遇不再延長。（路透資料照）

2018-05-31 22:18

〔駐美特派員曹郁芬／華府三十一日報導〕美國商務部長羅斯今天宣佈，川普總統決定給予加拿大、墨西哥以及歐盟的暫時關稅豁免待遇不再延長，從今天午夜起（六月一日凌晨零時），這三國進口到美國的鋼將加徵25%的稅，鋁加徵10%的關稅。

根據232調查結果，美國自六月一日起將全面對貿易夥伴進口到美國的鋼鋁課徵額外關稅，羅斯今天在電話簡報中做了上述表示。台灣也未獲得豁免待遇，被記者問到台灣應該採取那些行動以得到豁免時，羅斯不願直接答覆，僅表示這些問題寧可在談判桌上談，不在記者會上透露。

由於日本也未在豁免名單上，被問到日本及台灣這些美國盟邦都因「國家安全」理由遭到調查並被課稅，是否代表日本及台灣對美國有安全威脅？羅斯說，國家安全不只是軍事安全，沒有強勁的經濟就沒有國家安全，但沒有任何證據顯示任何實體對美造成國安危險。

羅斯說，川普在宣佈232調查結果時決定給予南韓、阿根廷、巴西、澳洲、歐盟、加拿大與墨西哥暫時關稅豁免，這個豁免待遇今晚午夜將到期。川普決定，不再延長加拿大、墨西哥及歐盟的豁免待遇。

至於其它國家，川普早先宣佈以關稅配額方式處理南韓進口到美國的鋼，但進口鋁仍要課徵10%的關稅。阿根廷、澳洲和巴西則與美國達成協議限制輸美的鋼鋁數量，因此享有關稅豁免待遇。

羅斯說，雖然中國輸美的鋼鋁數量不是最大，但中國產量過剩問題經由其它國家轉運加工出口到美國情況嚴重，所以這次才會有大範圍的課稅。歐盟已經採取行動限制其它國家將過剩的產量傾銷到其邊界，這種作法值得其它國家彷效。不過羅斯說，雖然美國仍有許多議題期待與歐盟談判，但在看到歐盟回應前不確定歐盟是否有繼續談判意願。