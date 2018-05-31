華航工會要派秘書長選桃園市長 反對派發動傳連抗議

華航企業工會會員代表大會通過支持秘書長朱梅雪參選桃園市長，會員代表於會後留影。（讀者提供）

2018-05-31 23:20

［記者謝武雄／桃園報導］華航企業工會今天舉行會員代表大會，會中以61比4票，通過支持秘書長朱梅雪參選桃園市長，工會將動用會費480萬元支持其參選；工會決議引發部分會員不滿，並質疑參選桃園市長與會員權益有何相關，工會憑甚麼挪用會員繳納會費，將透過網路串連向工會抗議。

桃園市政府表示，企業工會性質比較特殊，所有員工都要參加，會員會費基本上是用於員工，例如購買中秋禮物等，核銷並沒有問題，但用來參選就有爭議，也牽涉政治獻金等相關法令，但全案仍需就事實來認定，由於華航早期屬於國營公司，其企業工會由勞動部管轄，認定權在勞動部。

華航企業工會現有會員1萬多人，會員代表有99人，今天召開會員代表大會，會員代表在會中提出臨時提案，案由為「為改善燈前台灣勞工處境、並突破華航現有勞資關係，應投入年底桃園市長選舉」；內容則提到，本屆企業工會上任後，從未與資方坐下協商，為突破現有勞資關係，發展勞工真正力量，工會應推派候選人投入年底桃園市長選舉，秘書長朱梅雪為最適當人選，保證金200萬元由工會勞工運動費支出。

該臨時動議獲得熱烈討論，工會幹部說只要每個月能上電視表達華航工會的訴求，連續6個月就夠了，比買電視廣告便宜，他們說花480萬元，平均每位工會會員只要480元有何不可，最後決議將經費增至480萬元。

部分會員獲悉會員代表大會決議後在網路串連表達不滿，認為會費不能隨便被挪用，並質疑參選桃園市長可能連保證金都被沒收，很多會員甚至不是桃園市的選民，工會憑甚麼挪用工會會費讓朱梅雪參選。