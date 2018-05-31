前瞻城鎮之心計畫 內政部：年底前啟動建設

為推動前瞻基礎建設計畫，擴大國內第二、三線城鎮基礎建設更新，內政部今日表示，已遴選28處潛力點，要打造高品質的城鎮之心。（記者陳鈺馥攝）

2018-05-31 19:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為推動前瞻基礎建設計畫，擴大國內第二、三線城鎮基礎建設更新，內政部今日表示，已遴選28處潛力點，要打造高品質的城鎮之心，其中澎湖第三漁港國際廣場新建工程4案，將於年底啟動城鎮之心建設工程。

內政部指出，已於前瞻建設第一期特別預算編列123.29億元，要來推動城鎮之心、提升道路品質、公共服務據點整備等計畫，強化地方生活條件與品質，解決城鄉發展不均問題。

內政部表示，城鎮之心計畫4年總經費85億元，第1期編列預算25億元，提供競爭型、政策型2類補助：在競爭型部分，已於去年10月、今年4月遴選核定28個示範鄉鎮，未來4年中央與地方將共同投入約72.3億元。

在政策型部分，已於去年11月、今年3月分2階段核定補助219項計畫，共15.29億元，內政部後續將持續辦理跨部會資源整合，並加強計畫品質輔導、時程管控，打造有文化特色的高品質城鎮之心。

內政部指出，去年12月舉辦縣市聯合招商說明會後，已有多位國內外知名的傑出設計者，例如建築師黃聲遠、邱文傑、呂欽文及景觀設計專家李如儀、郭中端，組成跨領域專業設計團隊，參與城鎮之心設計工作。

現已完成「澎湖第三漁港國際廣場新建工程（第1、2期）」、「新竹市步行城市計畫第1期」、「高雄金澄雙湖森林公園計畫第1期工程」、「屏東殺蛇溪計畫第1期工程」等4案基本設計審查，核定工程經費3.5億元，預計未來2個月內，將陸續完成設計圖審作業，於年底前全面啟動城鎮之心建設工程。