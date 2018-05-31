「海峽論壇」搞統戰分化 陸委會禁中央官員出席

陸委會副主委邱垂正表示，海峽論壇是中國對台灣進行分化、統戰作為之平台，政府禁止中央部會政務人員赴中出席或參加相關活動。（資料照）

2018-05-31 18:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕第10屆海峽論壇大會將於6月6日在福建廈門登場，中國全國政協主席汪洋將出席。陸委會副主委邱垂正今天表示，海峽論壇是中國對台灣進行分化、統戰作為之平台，政府禁止中央部會政務人員赴中出席或參加相關活動，對於地方縣市政府人員參加論壇，「不鼓勵、也不禁止」，不過，地方縣市政府不得與中國在台合辦論壇相關活動。

中國國台辦昨天宣稱「海峽論壇」將有數千台灣人與會，據了解，台北市府將由副市長鄧家基、公務人員訓練處長曲兆祥與會，新北市府由副市長呂衛青率團，花蓮縣長傅崐萁也將依例參加。而國民黨副主席郝龍斌率領的訪團成員超過40人，包括廖國棟、黃昭順、賴士葆等8位黨籍立委。

邱垂正表示，海峽論壇是中國中央多個部委，包括國台辦與福建省等官方主導的對台統戰分化的平台，為避免導致台灣官員為中國主導統戰作為背書爭議，政府歷來都已確認對「海峽論壇」的政策原則，包括馬政府時期以來，是禁止中央官員參加，也不同意中國方面跨海在台舉辦分支活動，這個立場迄今沒有改變。

邱垂正說，對於中國刻意與台灣民間團體合作，在台舉辦海峽論壇分論壇或其他分支活動，藉機進行政治操作，因此對於中國官員申請來參加海峽論壇的分論壇或分支活動，政府都會否准其申請案。兩岸純民間的活動，政府基於尊重人民集會結社自由，加以尊重，但只要有中國官員帶團抵台的情況，原則不許可整團入境。

邱垂正表示，一般的中客抵台觀光、中生就學、專業與商務交流案件，維持現行作法，但個案有疑慮者，也會嚴格審查。另就相關機關申請來台的行程，活動目的有違法違規疑慮，或有違反台灣政府政策、或抵台進行統戰工作等情形，都會予以審查。

邱垂正舉例，申請來台做「青創」宣傳、招攬人才、配合呼應中國31項對台措施，或抵台進行海峽論壇分論壇等活動，均有特定的政治目的，或疑慮的案件，政府將嚴格審查，「原則不同意」。 至於過去已許可的申請案件，則持續掌握動態、強化管理，並透過管道要求邀請單位應符合法規，不得在台從事未經許可或與許可目的不符的活動。