彰化設新處取名 議員捨綠經選經綠理由是…

彰化縣議會分組審查小組今天再審縣府提案，有條件通過同意讓縣府新設置局處，簡稱名稱捨「綠經處」取「經綠處」。（記者張聰秋攝）

2018-05-31 21:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府擬新增「綠能發展處」今送議會分組審查小組再審，多位議員對局處命名有意見，認為若稱「綠能」只涵蓋單一產業，建議修正名稱叫「經濟暨綠能發展處」，縣府建設處長劉玉平極力爭取，希望能以綠能發展為主體，稱「綠能及經濟發展處」，可惜最後還是未能獲得多數議員認同，主席游振雄裁示同意縣府設立新局處，但名稱改為「經濟暨綠能發展處」。

劉玉平指出，若局處名稱把「經濟」放在前面、「綠能」放在後面，組織簡稱變「經綠處」，與「綠能」在前、「經濟」在後，修正為「綠能及經濟發展處」，簡稱則叫「綠經處」，取其涵義「綠色經濟」相較於「經綠處」會來得恰當些。

不過，縣議員曹嘉豪堅持以經濟為首要，才能涵蓋彰化縣全部產業，主張修正名稱為「經濟暨綠能發展處」。議員陳重嘉也說，「經濟暨綠能發展處」簡稱也可叫「經發處」，不一定要叫「經綠處」。縣議員黃育寬、林宗翰都認為，「經綠處」乍聽感覺不吉利，建議採納建設處長劉玉平建議修正「綠能及經濟發展處」。

議員各有主張，主席游振雄決議通過修正為「經濟暨綠能發展處」。

因應「經濟暨綠能發展處」成立，彰化縣政府一級主管，可望多出1位處長和1位副處長職缺，還有4位科長缺。