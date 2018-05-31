藍頻打反空污 洪耀福：背後其實想恢復核電

2018-05-31 19:46

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨年底全國縣市長選戰提名大致底定。民進黨秘書長洪耀福今與媒體茶敘時，將年底選戰主軸定位為「改革與反改革力量對決」，對於藍營發動「反空污」、「反核食」公投做政治動員，洪耀福也直言「這都是假議題」，國民黨沒說出最深層的陰謀，反空污其實是想要恢復「核電」，反核災食品背後就是「統獨」問題，民進黨會勇於面對所有爭議，把國民黨背後企圖講出來。

洪耀福表示，民進黨這兩年執政推動很多改革，遭到很多反改革對抗；所謂「狹路相逢勇者勝」，若終須一戰，民進黨會勇敢對決堅持改革路線，和反改革力量對抗和鬥爭。

他坦言，各地感受最大壓力就是藍軍集結，而且是強勢集結，這是改革必然代價，無可迴避，民進黨寧願因為改革失去政權，而不能因為保住政權無所作為。

針對國民黨打「空污」議題，洪耀福說，中國境外污染問題嚴重，但國民黨完全不談，把境外問題國內政治化，國民黨最深層沒說出來的陰謀，就是要推核電，只是他們不講出來，他們的作法就是讓核電變成台灣發電的主流，民進黨不可能讓國民黨陰謀得逞，要把國民黨背後企圖講出來。

洪耀福：深澳電廠是假議題 新北基層很少人關心

對於國民黨頻打深澳電廠議題，洪耀福說，新北基層很少人關心這議題，這是假議題，因為國民黨時代，該電廠發電了幾十年，民進黨負責任要把發電機組換成污染小的機組，像林口一樣，這是負責任作法，「你不要這電廠，那要什麼，不能這也不要那也不要，那你要什麼？百姓都要用電。」

洪也說，侯友宜說要節能，不發電靠節能，但台灣社會還是很理性，關於深澳議題，不只新北，在基隆、宜蘭基層走，大家覺得民進黨策略還是必較務實。

洪也坦言，對執政黨而言，限電當然扣分，執政要負責，所以國民黨就「這也不要、那也不要」，「不能限電、不能斷電」，但他認為，「罵政府比較簡單，百姓還是理性，不可能這也不要、那也不要、電廠都不要、台灣自然就有電」，他認為國民黨想用深澳電廠議題誤導民眾，不會成功。

至於核食公投，洪耀福說，核食議題從馬英九時代跟日本談到現在，「哪一個國家會進口有核災的食品給人民？再獨裁的國家也不會」，但福島四縣市產品是符合歐洲規定，日本人也吃、歐洲人也吃，那台灣人不能吃，邏輯很奇怪，「國民黨沒人去日本嗎？他們去日本都不吃日本食品？」反對日本核災食品，最後背後的意思還是統獨問題，中國不希望見到台灣和日本關係好轉友善，用這議題來打擊。