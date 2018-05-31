美軍印太司令交接典禮 我參謀總長、副部長出席

美軍印太司令部（原太平洋司令部）5月30日舉辦司令交接典禮，圖左為哈里斯上將、右2為美國國防部長馬提斯。（法新社）

2018-05-31 18:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍印太司令部（原太平洋司令部）5月30日舉辦司令交接典禮，由戴維森上將（Philip Davidson）接替哈里斯上將（Harry Harris, Jr）出任此職。雖國防部長嚴德發昨日在立法院備詢時，不願證實我國是否派官員出席，但哈里斯發表演說時主動提及台灣等與會盟邦，且透過美軍印太司令部推特直播，更可見我國國防部副部長沈一鳴在台下聆聽哈里斯演說。

據了解，除沈一鳴以外，參謀總長李喜明也參與此次典禮，依照慣例，兩人皆身著西服，而非軍裝。

民進黨立委呂孫綾昨日在立法院外交及國防委員會質詢國防部長嚴德發，海軍司令黃曙光是否參加美軍印太司令部司令交接典禮？嚴德發當時回應，由於我國和美方之間的默契，對此不方便多做說明，「我們不做評論」。

但據了解，我國參加美國印太司令部司令交接典禮的代表並非黃曙光，而是同為二級上將的國防部副部長沈一鳴、參謀總長李喜明。而早在2015年，嚴德發擔任參謀總長時，也和時任海軍司令的李喜明參與此活動，美國在台協會在事後數天，主動於官方臉書發布文章與照片。

此外，美國國防部長馬提斯也在典禮中宣布，由於印度洋與太平洋間的關聯性日增，美軍太平洋司令部即日起改名為「印太司令部」（US Indo-Pacific Command）。