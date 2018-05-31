呂秀蓮向民進黨bye bye 洪耀福：小英會找她聊聊

2018-05-31 18:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕前副總統呂秀蓮昨天無預警透過幕僚在媒體群組發聲明，表示要跟民進黨說「bye bye」；民進黨秘書長洪耀福今天表示，他認為前副總統不會因為台北市長是否提名她，作為脫黨不脫黨的理由，這就太小看前副總統。他也說，總統蔡英文也很關心，也相信蔡總統在呂前副總統回國後會跟她聊聊。

洪耀福指出，昨天他知道這消息後，有打電話給前副總統幕僚，前副總統的好朋友也都有打電話了解，「她的寫法也沒有說要退黨，bye bye可能是個英文的口頭禪，或許留美都喜歡說bye bye」。

洪耀福說，呂這麼多年跟大家同甘共苦那麼久，相信不會那麼輕易離開民進黨，以呂的資歷，也曾代理過黨主席，和支持者同甘共苦那麼多年，「榮耀時她也非常光榮，困難時，她也力挺這個黨，跟支持者的情感很深厚，不會因為台北市長是否提名他就離開我們 」。

至於呂秀蓮昨天的動作，黨中央是否有掌握？洪耀福表示，「我們都沒有風聲」，因為這段時間都有持續跟他們辦公室再溝通，他們有些想法跟意見也都有忠實跟選對會反應。至於呂秀蓮會是台北市長選舉的變數嗎？洪耀福認為，任何事情都會有變數，「蝴蝶理論」，任何事情都會有影響，「我們很慎重看待這件事」。