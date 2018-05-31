「沒棄保問題」 洪耀福：當藍綠對決柯P就不重要

2018-05-31 18:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨提名立委姚文智參選台北市長，對決無黨籍現任市長柯文哲，及國民黨台北市長參選人丁守中。不過姚文智目前普遍民調不佳，民進黨秘書長洪耀福今與媒體茶敘時表示，現在幾份民調的狀況，不會持續到最後，這狀況不會發生，且民進黨向來擅長逆勢作戰，從黨外創黨至今哪場選戰是「撿便宜」，每場都是苦戰；他也強調，「沒有棄保問題，姚文智最後會第一名」「當我們跟丁守中對決，柯文哲就不重要！」

對於姚文智民調不佳，洪耀福表示，任何民調都要虛心檢討，但對媒體追問，「如果姚文智最後第三名．．．．」洪立即打斷說「不會有如果！」被問到如何追趕？洪則說「慢慢嘛，我們的人還沒歸隊。」

洪耀福分析，台北市長選戰務實來說這是三強選戰，「不一定誰跟誰爭」，三強誰勝出就很難講。藍綠投票，柯一定程度拉到藍的選票、也拉到綠的；藍綠各自歸隊狀況會影響勝負，中間選民則比較漂浮，容易被一些事件影響，是否多少投給柯文哲也是一個變數，選舉就是無限的可能。

由於洪耀福先前曾說「自提人選不代表與柯為敵」，被問到未來如果姚柯交火，洪回應，攻擊只要是對市政願景政策論述，這都是好事，選舉本就是論辯過程，選舉不是請客吃飯，是會爭鋒相對，但只要有道理的，社會會接受。

洪耀福也評論，國民黨參選人丁守中一副很看不起姚文智的樣子，但丁上次輸給民進黨立委吳思瑤後，沒有深刻反省，丁守中還是會持續他的悲慘命運，「他的悲劇不是他的八字，是他的個性」。

洪耀福說，他常講「丁守中是一個悲劇人物」，丁上次輸給吳思瑤，應該深刻反省為何輸，連吳思瑤都打不贏，現在怎麼會有這種驕傲心態？如果丁心態不改，會重蹈悲劇的命運。

洪耀福強調，民進黨在上次地方選舉時是在野黨，集結所有在野力量打敗國民黨，策略上也成功，但現在執政，要承擔更大責任，不能永遠是禮讓。民進黨對台北市建設發展有很多想法，柯文哲上次是合作是盟友，但畢竟不是自己人。這次如果姚文智當選，就是民進黨自己人，中央地方推動政策就會更得心應手。