史料為證 黨產會：救國團是國民黨青運機構

黨產會已找到1963年11月，由國民黨中央委員會秘書處所印製的機密「中國國民黨第九次全國代表大會中央委員會黨務工作報告」，內容提及「本黨青運工作，主要是透過青年反攻救國團的一切活動展開」。（記者陳鈺馥攝）

2018-05-31 17:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會持續調查救國團是否為國民黨的附隨組織，救國團近日也推出「轉型正義VS.救國團志業」說帖反制，並在說帖中引用前國民黨主席馬英九觀點，批評黨產會「真的是非常可怕」，把正義轉到不正義；對此，黨產會委員表示，馬英九本身是救國團270名團員之一，其觀點不具說服力，黨產會已掌握救國團是國民黨青運機構的史料證據。

據了解，救國團在說帖提及「救國團的法律定位」，指「民國41年10月31日，行政院頒布《中國青年反共救國團籌組原則》，救國團在台北市宣布正式成立，蔣中正簡任團長，蔣經國為首任主任，隸屬於國防部總政治部，後於民國89年更名為中國青年救國團」。

救國團說帖亦認為，「依上開民事確定判決見解，民國41年至58年，救國團性質上既屬政府機構，自非屬國民黨附隨組織。而因該見解具有既判力，行政機關自應尊重法院之裁判不得為一致認定。」

對此，黨產會委員反駁表示，早在1957年8月7日，蔣介石於國民黨中常會明確指出，救國團就是國民黨的青年組織，「為國防部所屬單位之一，為黨內重要青運機構，工作策劃與執行，均應先呈報黨中央，接受黨的領導。」

「救國團有特殊的雙從屬性，不管是不是隸屬於國家，都受黨領導控制！」黨產會委員強調，不只國民黨中常會有紀錄，蔣介石在日記也親筆寫下，國民黨的青運工作，主要是透過青年反共救國團的一切活動而展開。

黨產會委員更秀出史料說，根據1963年11月，由中國國民黨中央委員會秘書處印製，列為機密的「中國國民黨第九次全國代表大會中央委員會黨務工作報告」裡，有提到青運工作。

該機密報告載明，「本黨青運工作，主要是透過青年反共救國團的一切活動而展開，由於救國團的工作日益開展，一切活動均能適應青年的要求，切合時代的需要，無論青年組訓、青年活動及青年福利，一年比一年進步，從國內青年團結戰鬥的加強，到大陸青年抗暴運動的興起，從海外青年愛國熱忱的高漲，到國際青年的聯繫合作，都獲致相當的成就。」