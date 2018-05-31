布國與我斷交前9天 當地媒體已報導

布吉納法索24日與我斷交，不過，知情人士透露，布國當地媒體早在5月15日已大幅報導，中國派駐代表與布國達成交易。（讀者提供）

2018-05-31 19:10

〔記者鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕布吉納法索24日與我斷交，不過，知情人士透露，布國當地媒體早在5月15日已大幅報導，中國派駐代表訪布國首都瓦加杜古，與布國達成「交易」，他相信外館看到當地媒體報導後，一定有所掌握，不過，為何相關情資未上報給總統，讓總統在斷交當天中午還在賣荔枝，實在令人不解。

外交部對此表示，部長吳釗燮週一在立法院備詢時已說明過，不再另予答覆；吳釗燮在立院答詢時則僅表示，當天相當慌亂，接獲訊息後第一時間向蔡總統報告斷交，但他不清楚總統府的活動，且外交有很多難言之隱，不能公開說明。

這名知情人士說，曾訪問布國的法籍學者在22日轉傳當地媒體報導給他，並告訴他，台灣與布國邦誼恐生變。他把相關新聞轉傳給我政府官員，卻未得到任何回應。

他表示，布吉納法索華語文推廣中心21日已在網路拍賣該中心的所有保管品，而且宣布斷交前1週，我國駐布吉納法索大使沈真宏也電郵給台灣友人說25日要開重要會議，外館應是早已掌握相關訊息，但這些訊息上報到哪個層級？不得而知。