朱說沒登記前都有變數 洪耀福酸「前科犯別拿自己笑別人」

2018-05-31 17:34

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨新北市長參選人侯友宜日前曾嗆「本土不是特定政黨的專利」，民進黨秘書長洪耀福今諷刺「我們也很希望國民黨加入本土的陣容」，他並反問「中國國民黨」要不要改成「台灣國民黨」？洪耀福說，侯友宜畢竟還是太嫩，講話要去請示一下，不要惹得「朱老闆不開心、吳主席不高興」，侯友宜應請示決定把國民黨改名之後，再來講本土。

談到雙北選舉，洪耀福表示，新北是國民黨現任市長朱立倫長期執政的地方，如果民進黨可以打贏新北，對民進黨總體來說意義不同，因為是國民黨在六都唯一執政的地方，對民進黨來說，新北還是領頭羊、是重中之重。

洪耀福說，侯友宜既然加入國民黨，就要加入國民黨的架構參選，但侯友宜有時候會裝得很本土，又怕藍不開心，因此就會擺盪，「怕得罪這個、又怕得罪那個」，講話很沒邏輯。

針對民進黨提名立委姚文智參選台北市長，朱立倫曾評論「沒登記前都有變數」，洪耀福說，這種話由朱立倫、國民黨說出口很諷刺，朱立倫說這話很不道德，是對前立法院副院長洪秀柱二度傷害、三度傷害、四度傷害（指國民黨「換柱」事件）。

洪耀福強調，會把別人換掉的人只有國民黨，民進黨不會，朱立倫有這樣前科，民進黨是沒有，「前科犯不要老是拿自己笑別人。」