許忠信參選南市長 綠議員估將挖走綠營10萬選票

2018-05-31 18:27

〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍台南市長參選人許忠信，這次參選對南市原本單純的選情投下變數，民進黨市議員蔡旺詮估計，面對民進黨台南市長初選的裂痕，未來許忠信恐會從綠營拿走6至10萬張的選票，不得不慎。

蔡旺詮表示，許忠信的學經歷都不錯，且具有台灣本土意識，而民進黨這次市長初選造成的裂痕，都會對未來的市長選舉投入變數。他估計，以許忠信的形象及實力，恐影響綠營6至10萬張選票，黨內應更為團結，儘速弭平初選裂痕，不得不慎。

蔡旺詮強調，但我們也相信，以過去台南市民進黨的選舉文化，不管坐轎或抬轎者，最後，都能發揮高度的智慧，團結一致打贏選戰。

另一名民進黨市議員呂維胤則分析說，許忠信打主阿扁總統牌及本土牌，以過去南市兩黨市長得票數約一百萬票計算，許應可拿到5到10％的選票，也就是5到10萬票。

呂維胤說，以賴清德兩次市長選舉得票數為例，第1次約62萬票，第2次約71萬票。下屆次長選舉，如以賴清德第1次選市長的得票數做為基本盤，在許忠信投入後，原本6比4，恐變成5、4、1的得票比，稍一不慎，恐左右選局，因此更應步步為營，謹慎以對。

首屆台南市直轄市長選舉，民進黨提名候選人賴清德以61萬9000餘票、得票率60.41％，而國民黨郭添財得票40萬6000餘票、得票率39.95％。