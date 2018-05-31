台東縣長選戰藍綠開火！饒慶鈴批收割 劉櫂豪回擊「烏賊」

2018-05-31 17:33

［記者黃明堂／台東報導］台東縣議長饒慶鈴今天總質詢以「黄健庭揮汗耕耘，劉櫂豪輕鬆收割」為題重批立委劉櫂豪，劉回擊這是扭曲抹黑的烏賊手法。下屆台東縣長選舉，藍綠參選人首次隔空交火。

饒慶鈴獲國民黨提名參選下屆台東縣長，今天在總質詢一開始，即讚揚黃健庭帶領的縣政團隊連續5年獲五星級，黃健庭表達支持饒是他的「幸福接班人」。

饒慶鈴接著隔空對民進黨提名競選縣長的立委劉櫂豪炮轟，豎起「黃健庭揮汗耕耘，劉櫂豪輕鬆收割」的立牌，首先指「只要蔡英文一句話，台26線就可以貫通」，但劉櫂豪與蔡英文有好交情，卻未爭取；南迴公路是黄健庭當立委時爭取的，劉說是他爭取。

黃健庭則說，他規劃南京路泳圖共構工程要5億元，中央遲不給經費，直到賴清德上任行政院長到台東，他當面爭取並獲應允協助，劉櫂豪竟也攬功上身；劉還說為台東爭取到5億元統籌分配稅，事實上這是全國各縣市都有的。

饒慶鈴說劉櫂豪在副縣長任内製造了2顆炸彈，一顆是焚化爐，另顆是美麗灣，黃健庭當縣長解決了焚化爐問題，劉櫂豪卻反過來否定自己決定美麗灣；黃健庭說，「令我無法接受的是，美麗灣是劉櫂豪在副縣長任內蓋的，當了立委卻在台北會跟環保人士一起開記者會，承認台東縣府錯誤」。

劉櫂豪表示，台東建設需要中央與地方不分政黨共同合作，他擔任立委以來，期許自己扮演好立委角色，對於台東建設的爭取，從來不會抹煞在過程當中努力的所有人，無論是中央或地方。

他說，台26線開通與否，事涉到其他縣市的自治事項，這過程中許多人都在努力，若是總統一句話就可以解決的，試問：「現在的批評者在馬英九總統執政期間，怎麼不要求馬總統多講幾句話就可以解決的呢？」

劉表示，我們期許年底縣長選舉是場高格調有品質的選舉，候選人都能夠向選民說明其個人主張政見，而不是以扭曲抹黑的烏賊選舉，況且縣議會的功能在於監督縣政，而非拿來攻擊立法委員的舞台。