花蓮秀林鄉追回千萬預算 終止預算刪減爭議

2018-05-31 16:55

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣秀林鄉公所今年度預算在去年底的定期大會中，遭代表會暫砍7千多萬元，消息一出引發鄉民爭議，憂心鄉務恐將停擺；新任代理鄉長李繼生於5月中旬上任後，召開臨時會並追回原預算，終止預算刪減爭議。

秀林鄉代會主席賴俊傑說，秀林鄉107年度總預算於去年底送交鄉代會，但因鄉公所編列的多筆預算尚未經中央核定，代表們擔心會有執行疑慮，認為中央若不補助，原編列的預算將會沒有著落。

他強調，當時曾要求鄉公所先變更預算來源，由鄉預算支應，但時任代理鄉長蔡瑞光並不同意，代表們才會暫時刪減預算並保留追加預算門檻，待通過中央核定或收到更完善說明及執行計劃後，再予以追加，非外界所傳「大砍預算」。

秀林鄉代會去年12月召開定期大會，審議鄉公所預算，共刪減7600多萬元，項目包括補助村辦設備、活動補助、路燈電費及耗材、公墓雇工砍草、環境清潔雇員等多項與民生相關內容。

秀林鄉公所各課室主管得知當下立即反映，還大喊鄉務恐將因刪減預算停擺，現場氣氛一度降到冰點；事後，時任代理鄉長蔡瑞光還曾在公開場合「以未能守住預算」向鄉民道歉，引起外界熱議，認為所會關係微妙。

代理秀林鄉長不到9個月的蔡瑞光，在今年5月被無預警拔除，花蓮縣政府改派由前鄉長、曾任鄉代會主席的李繼生接任。地方人士透露，除因蔡瑞光表態參選年底鄉長選舉外，也恐與參加聯署反對燃燒廢輪胎及對鄉內新設土資場的持保守態度有關。

李繼生接任代理鄉長後，首要任務就是追回被刪除的預算案，耗時1週與各課室主管重擬預算書，並多次向代表溝通協調，28日起連開3天臨時會，共準備61項追加預算提案，總計追加歲出預算1億多元，包含原有被刪除的7600多萬元及中央補助款。

他說，感謝代表會支持，一起順利推動鄉政工作順利推動，讓爭議多日遭刪除的預算案圓滿落幕，守護鄉民福祉。