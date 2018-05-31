蔡英文：中國改變台海現狀 最終將改變亞太現狀

2018-05-31 15:49

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「福爾摩沙論壇：2018海事安全對話」外國專家學者，重申中國政府罔顧區域穩定的做法，國際社會並不樂見，對兩岸關係的發展也沒有好處。儘管受到壓力，台灣仍然會盡全力，為區域的和平、繁榮和穩定做出貢獻。

蔡英文致詞時表示，這一段期間以來，大家都感受到亞太地區的情勢，包括韓半島的局勢及兩岸關係，都發生了很多變化。亞太地區是當前全球貿易重心，一旦周邊有事，必定嚴重衝擊全球經貿穩定。

蔡英文指出，從她擔任總統以來，「維持現狀」，確保亞太地區的和平、繁榮和發展，一直是政府所努力的目標，但很遺憾，從中國片面啟用M503航線、軍機繞臺，強迫各國民間公司更改台灣的名稱，還有對台灣的國際參與，無所不用其極的打壓，讓所有周邊國家都有共同的憂慮，就是中國正試圖片面改變台海的現狀，最終可能改變亞太區域的現狀。

蔡英文認為，中國政府這種罔顧區域穩定的做法，國際社會並不樂見，對於兩岸關係的發展也沒有任何好處。亞太區域的和平穩定是所有周邊國家必須一起努力的事情。儘管受到壓力，但台灣仍然會盡全力，為區域的和平、繁榮和穩定做出貢獻。這也是為什麼支持海事安全對話會議，希望建立更多元的區域對話管道。對於主辦單位遠景基金會的付出，總統也表達由衷謝意。

蔡英文指出，上個月，政府成立了海洋政策的統合機關─「海洋委員會」，展現對海洋相關事務的重視。我們不但要確保國家的海洋權益及漁民作業安全，也要促進海洋永續發展。

談到東海與南海議題，蔡英文表示，我們向來主張透過多邊協商來和平解決爭端。各國也應該重視台灣是一個利害關係國，讓台灣以平等地位，加入多邊爭端事務的解決機制。

蔡英文指出，尤其在南海海域，我們主張「擱置爭議、共同開發」，也反對軍事化的作為，不論是環境保護、科學研究、打擊海上犯罪，或是在人道救援、災害救助上，台灣都願意持續跟各國對話合作。

蔡英文最後強調，在面對「印太戰略」新局的同時，台灣也正在積極推動「新南向政策」，相信跟各國加強合作交流，是促進區域發展一定要走的路，台灣會全力以赴。