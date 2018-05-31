反培英公宅 居民：凶殺案那麼多 房價下跌怎麼辦

2018-05-31 16:20

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市柯文哲上任來大力推動公宅政策，然而也遇到許多地方大力阻礙。都發局今天向台北市都市計畫委員會報告中山區培英公宅基地案時，當地居民陳情一致反對公宅進駐，直說政府都可以隨意變更地目，那民間土地都變妓女戶；並說公宅都給亂七八糟的人住的話，「凶殺案這麼多，到時候我們房價不就下跌嗎？」而有居民認為花10億元只蓋96戶公宅不符比例，乾脆投資到股市，再用賺到的錢來資助年輕人買房。

而雖然多數都委會委員都支持都發局提案，都委會主席、副市長林欽榮卻未在會中下結論，表示待下次會議再做決定；惹得居民在會議室外咆哮、堵人，要求給交代，而林則從旁速離席。

培英公宅位於北安路538巷，北市府於2009年將土地從市場用地變更為機關用地，並在2015年規劃於此興建公宅，並規畫區民活動中心及幼兒園等社福設施。值得一提該處原本預計要興建198戶，但經過2次地方說明會後，調降至96戶，議會也於去年同億工程預算。

而都發局說明，內政部於2015年8月發函，認定機關用地多目標使用之「社會福利設施」包括社會住宅，但在2017年9月再度要求，機關用地多目標使用樓地板面積不得超過總樓地板面積2分之1，導致培英公宅無法興建；市府與內政部協商，同意只要把機關用地變更為「機關及社會福利用地」，就可延續原計畫。

但居民對於里內要蓋公宅堅決反對，也不滿市府不斷變更地目。居民陳春生表示，對於市府的自大、無恥感到非常痛心，這塊地徵收時就是市場用地不能更改，但市府用無限權力，隨時都可以更改，每個民間地目都可以更改呀，「可以更改為妓女戶呀！」

陳春生大罵，「你現在給那些人住的話，那些亂七八糟的人住的話，凶殺案這麼多，到時候我們房價不就下跌嗎？」林欽榮不滿回嗆，請你用詞準確一點，「誰在亂搞啊？」做為一個有理性的人民，也不應該如此這樣。

代表當地2200居民的大直自救會長劉福財表示，都發局根本沒有想要好好溝通，第1次召開公宅說明會時，許多人都不知道，是他們找議員施壓後才促成第2次說明會。他說，過去這塊地是市場用地，後來都發局為了蓋公宅，而將地變成機關用地，如今又變成「機關及社會福利用地」。

劉福財說，市府為什麼要花10億，解決了96戶的問題，應該要想辦法蓋更多老人照顧、托兒所，「乾脆10億拿去銀行、插股票，回過頭來賺得錢補貼，讓他們租房，不是很好？」他說，他們支持蓋公宅，但認為市府蓋錯地方，大台北地區可以蓋在林口。